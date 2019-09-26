Altıeylül Semt Polikliniği 15 branşta hizmet verecek

Necatibey Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde faaliyete geçen Semt Polikliniğinde Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Ortopedi başta olmak üzere 15 poliklinik haftanın 5 günü hizmet verecek.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altıeylül Semt Polikliniğinin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Dekanları, Öğretim Görevlilerinin yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Altıeylül Semt Polikliniğinde 15 poliklinik odası bulunduğunu belirtirken Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Doğum, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Psikiyatri, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Üroloji, Nöroloji, Ortopedi, Beyin Cerrahisi ve Dermatoloji branşlarında haftanın beş günü poliklinik hizmeti verileceğini söyledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, 31.08.2009 tarihinde kurulmuş olup, halen ilimizde bulunan tek üniversite hastanesi ve 3. basamak sağlık hizmeti veren tek kurum durumundadır. Hastanemiz Çağış Kampüsünde bulunan mevcut binasında, 25 ana branş, 9 yan dal, 5 geleneksel ve tamamlayıcı tıp polikliniği, 217 servis ve 24 yoğun bakım olmak üzere toplam 241 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Balıkesir Üniversitesi olarak bölgemizde ve ilimizdeki sağlık problemlerini biliyoruz, sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunun bilincinde ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle mevcut sağlık sorunlarının çözümü, ihtiyaçların karşılanması, halkımızın sağlık hizmetlerine eksiksiz ve kolay erişimini sağlayabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 1 Şubat 2019'de Acil Servimizin ve 3.Basamak Anestezi Yoğun Bakım Ünitemizin açılışını yaptık. Böylelikle uzun zamandır var olan bir eksiğimizi kapatarak, ilimiz dışına hasta sevklerini bir anlamda rahatlattık. Beraberinde ana branş ve yan dallardaki Öğretim Üyesi eksikliklerimizi hızla gidermek amacıyla çalışma başlattık ve çalışmalarımız devam etmektedir. Geçen yıl bu vakitlerde 144 olan Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi hekim sayımız bugün itibariyle 211'e ulaşmıştır. Ayrıca kadro başvurusunu yapmış ve işlemleri devam eden öğretim üyelerimiz de bulunmaktadır.Artan öğretim üyesi sayımızla birlikte ve uzun süredir bu konuda halkımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, bugün burada hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Balıkesir halkının Üniversitemizin sağladığı 3. basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla Altıeylül Semt Polikliniğimizi açıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Altıeylül Semt Polikliniğimizde 15 poliklinik odası bulunmaktadır. Açılış itibariyle; Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Doğum, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Psikiyatri, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Üroloji, Nöroloji, Ortopedi, Beyin Cerrahisi ve Dermatoloji branşlarında haftanın beş günü poliklinik hizmeti verilecektir. Çok yakında bunlara Çocuk Psikiyatrisi polikliniği de eklenecektir. Semt Polikliniğimizde poliklinik odalarının yanı sıra Kan Alma, Efor Testi, EKG, Pansuman ve NST odaları da bulunmaktadır. Hazırlık sürecinde Altıeylül Semt Polikliniğimize başvuran tüm hastalarımızın; Radyoloji görüntüleme, yatarak ya da ameliyatla tedavi gibi gereksinimleri haricinde, Çağış Kampüsündeki hastanemize gitmeksizin, tanılarının burada konulabilmesini ve tedavilerinin burada düzenlenebilmesini amaçladık. Bu nedenle Altıeylül Semt Polikliniklerimizde kullanılmak üzere yeni cihazlar aldık. Efor testi, EKOkardiografi, EKG, Ultrason, Solunum Fonksiyon Testi, Göz, Dermatoloji ve KBB muayene cihazlarımızı bunların arasında sayabiliriz. En yakın zamanda dijital röntgen cihazını da alarak, devreye sokmayı planlıyoruz"dedi.

Rektör Kuş, sözlerini şöyle tamamladı "Tabi burada bu güzel hizmetin üniversite-şehir bütünleşmesi ile gerçekleştiğinin de altını çizmek istiyorum. Başta Sayın Valimiz ve şehrimizin yöneticilerinin destekleri ile buradaki cihazların alımı ve semt polikliniğimizin tefrişatı sırasında emeği geçen, elini taşın altına koymaktan geri durmayan tüm hayırseverlerimize, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Balıkesir Üniversitesi Vakfımızın öncülüğünde bizlere destek oldular ve şehrimizin geleceğine, halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alabilmeleri adına önemli katkılar sundular. Herkesin huzurunda kendilerini maddi manevi desteklerinden dolayı kutluyorum. Semt Polikliniğinizin şehrimiz için, vatandaşlarımız için, üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sonuç olarak, hedefimiz üniversitemiz ile şehrimizin bütünleşmesidir. Bu bütünleşme her alanda gerçekleşecektir. Üniversitemiz sağlıkta, sanayide, eğitimde, turizm sektöründe, hayvancılık sektöründe, sosyal ve kültürel etkinliklerde şehrimize katkı sunacaktır. Ayrıca yapmış olduğumuz protokoller aracılığı ile şehrimizin diğer kurumlarına akademik danışmanlık yaparak da katkılarımızı sürdürmeye üniversite olarak devam edeceğiz”

Konuşmaların ardından Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altıeylül Semt Polikliniğinin kuruluş sürecinde destekleri bulunan hayırseverlere ve kurumlara teşekkür plaketleri Vali Ersin Yazıcı ve Milletvekilleri tarafından takdim edildi. Programın son bölümünde ise Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altıeylül Semt Polikliniğinin açılış kurdelesi kesildi.