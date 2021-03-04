Altıeylül ve Büyükşehir'den gençliğe büyük yatırım; Konakpınar gençlik merkezi

Altıeylül Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi yapılar yakın bir zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Kamp Eğitim ve Gençlik Merkezi olarak gençlere hizmet vermeye başlayacak.

Altıeylül Belediyesi, Konakpınar Mahallesinde bulunan ve eskiden okul olarak kullanılan tarihi yapıların restore edilmesi konusunda bir çalışma içerisine girmişti. Konakpınar Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tarihi okul binası restore edilerek tekrardan gençlerin ve gençliğin hizmetine sunuluyor. Gençlerin hizmetinde olacak olan bu tesiste her şey düşünülmüş; konaklamadan diğer tüm faaliyetlere kadar ihtiyaç olan altyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Konakpınar Gençlik Merkezi açıldığında bungalov evler, yürüyüş alanları, macera parkı, tırmanma dağı ve açık hava sineması gibi bir sosyal tesiste olması gerekenden daha fazlasıyla birlikte misafirlerini bekliyor olacak. Açılışı gerçekleştiğinde tüm Balıkesir'in hizmetinde olacak olan Konakpınar Gençlik Merkezi, yurt içinde ve yurt dışında bulunan genç misafirleri de ağırlayarak kültür elçiliği görevini de üstlenmiş olacak.

Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor

Faaliyete geçmeden önce son rötuşların yapıldığı Konakpınar Gençlik Merkezi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Altıeylül Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi binaların, Konakpınar Gençlik Merkezi olarak hizmete girdikten sonra Balıkesir'e değer katacağını söyleyen Başkan Yılmaz “ Hasan Başkanımız sağ olsun burada güzel bir gençlik kampı yapılabileceğinden bahsetti. Balıkesir'de Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi yapmıştık. Bu da onun bir uzantısı olarak gençlerin konaklamalı eğitim aldıkları, kendi başlarına idare etme, doğayı sevme, birbirini sevme ve belirli sporlarda da yetenek kazanma eğitimlerinin verildiği bir kamp olacak. Burada da bunu planladık” şeklinde konuştu. Haziran ayı içerisinde çalışmaları tamamlayarak Konakpınar Gençlik Merkezi'ni hizmete açmayı planladıklarını söyleyen Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak burada güzel bir çalışma yapmıştık. Burayı Büyükşehir'in katkılarıyla çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliriz dedik. Sağ olsunlar Başkanımız bu konuda desteklerini sundular, ekibine de talimat vererek çalışma yaptırdılar. Bugün bu çalışmayı nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Haziran ayı içerisinde buranın açılışını gerçekleştirerek sadece Altıeylül'de değil bütün Balıkesir'deki gençlerimizin kendilerine zaman ayıracağı ve kendilerini yetiştirebilecekleri güzel bir tesisi, inşallah, Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimize kazandıracağız” dedi.