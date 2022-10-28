Altıeylül, yamaç paraşütünün merkezi olacak

Altıeylül Belediyesi, Türkmentepe'de yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirecek.

Altıeylül Belediyesi, Akçaköy mahallesinde bulunan Türkmentepe'de yamaç paraşütü uçuş etkinliği düzenliyor. 3 gün sürecek etkinliğe ülkenin dört bir yanından pilotlar katılıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, gökyüzü tutkunlarını 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyecekleri etkinliğe davet etti.

Türkmen tepesi uçuş için Türkiye'nin en ideal noktalarından

Cumhuriyetin ilanının 99. yılını gökyüzünde kutlayacaklarını söyleyen Başkan Avcı, "Bizlere bu toprakları vatan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum. Bu güzel etkinliği anlamlı bir günde Cumhuriyet Bayramımızda düzenlemek istedik" dedi.

Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak

Etkinliğe şehir dışından ve Balıkesir'den onlarca profesyonel pilotun katıldığını dile getiren Avcı, "Bu güzel etkinliğin şehrimizin tanıtımına büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bulunduğumuz alan Akçaköy Türkmen Tepesi yamaç paraşütü bakımından belki de ülkemizin en elverişli alanlarından biri ve biz bu etkinliği düzenleyerek ilçemizin doğal güzelliklerini hem vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen misafirlerimize göstermiş olacağız. Akdeniz bölgesinde yamaç paraşütüne yoğun bir ilgi var. Balıkesir'de de yamaç paraşütünü yapılabildiğini göstermek istiyor ve Altıeylül'ümüzü yamaç paraşütünün merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ise, "Bu bölgeyi yamaç paraşütçülüğüne kazandıran başta Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya, belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyor, etkinliğe katılan, yamaç paraşütçülüğüne gönül vermiş tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu tür etkinlikler Balıkesir'de yamaç paraşütünün yeniden gündeme gelmesini sağlayacak. Tekrardan emeği geçen herkesi kutluyorum" cümlelerine yer verdi.