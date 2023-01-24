Altıeylül yarıyıl şenliği başladı

Altıeylül Belediyesi'nin çocukların ve ailelerinin dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirmesi için hazırladığı ‘Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği' büyük bir coşkuyla başladı. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik 17 seans sinema 19 seans tiyatro oyunu ve sürpriz hediyeler 4 Şubat'a kadar çocuklarla ve ailelerle buluşacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yarıyıl tatilinde çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Hazırlanan program dahilinde 23 Ocak-4 Şubat 2023 tarihleri arasında birbirinden eğlenceli 17 seans sinema filmi, 19 seans tiyatro oyunu çocuklarla ve yetişkinlerle buluşacak. Yarıyıl Şenliği'nin ilk gününde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonu'nda çocuk sinemaları 'Ralph Ve İnternet” ile “Moana” izlendi. Akşam saat 20.00'da ise Kurtuluş Hattı sinema filmi yetişkinler için gösterimdeydi. Sinema filmlerine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir heyecanla filmleri izleyen çocuklar, keyif dolu dakikalar geçirdi.

Çocuklardan Başkan Avcı'ya teşekkür

Filmlerin sonunda sinemayı ve tiyatroyu çok sevdiklerini söyleyen çocuklar Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür ettiler. Yarıyıl Sinema ve Tiyatro Şenliği dahilinde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonu'nda Ralph ve İnternet, Moana, Hayvanlar Şehri, Leylekler, Cesur ve Bolt adlı çocuk filmleri 28 Ocak Cumartesi gününe kadar saat 13:00 ve 16:00'da olmak üzere iki seans, 24 Ocak Salı Adanış; Kutsal Kavga, 25 Ocak Çarşamba Malazgirt 1071, 27 Ocak Cuma Akif ve 28 Ocak Cumartesi Kesişme; İyi ki Varsın Eren gibi birbirinden değerli vizyon filmler yine Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Sinema Salonunda saat 20:00'da gösterimde olacak. Şenliğin 2. Haftasında ise Hasan Can Kültür Merkezi'nde 29 Ocak Pazar günü saat 20:00'da Ben Mimar Sinan oyunuyla başlayacak ve 4 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek. Kurbağa Prens, Hangisi Arkadaşım, Bir Park Hikayesi, Mızıkacılar Bremende, Akrobat Kardeşler ve Hacivat ile Karagöz Sokaklarda adlı çocuk tiyatroları saat 12:00 ve 14:00'da olmak üzere günde 2 seans sahnelenecek. Birbirinden değerli ve ünlü oyuncular tarafından sahnelenecek olan Paraya Hayır, Sen Gülersen, Amele, Sahne Rüzgarları, Seninle Evlenir miyim, Kelepçe Kullanma Kılavuzu adlı yetişkin tiyatroları ise her akşam saat 20.00'da Hasan Can Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin huzuruna çıkacak.