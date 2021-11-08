Altıeylül'de 2'nci uçurtma şenliği düzenlendi

Altıeylül Belediyesi, daha önce organize ettiği uçurtma şenliğine çocukların göstermiş olduğu yoğun ilginin ardından 2'nci uçurtma şenliğini de düzenledi.

Bahçelievler Mahallesi Rüzgâr Caddesi Diş Hastanesi Karşısında bulunan yürüyüş parkurunda daha önce organize edilen uçurtma şenliği ile herkesin takdirini kazanan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine 2'nci uçurtma şenliğini de düzenleyerek güne damgasını vurdu. Uçurtma şenliğinin 2'ncisini talep eden çocukları kırmayarak onlar ile tekrar bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise verdiği sözü yerine getirirken çocuklar ile birlikte gökyüzünde uçurtma uçurmayı da ihmal etmedi.

Uçurtmasız çocuk kalmadı

Bir önceki uçurtma şenliğinde uçurtma tedarik edemeyen çocukların evlerine Başkan Avcı'nın talimatıyla 1081 adet uçurtma gönderilmişti. Bu sefer uçurtmasız çocuk kalmasın diyerek yola çıkan Altıeylül Belediyesi, alana gelen tüm misafirlere uçurtmalarını takdim ederek tüm çocukların gökyüzünde özgürce uçurtma uçurmasını sağladı. #HayatAltıeylüldeGüzel sloganıyla daha sosyal, daha mutlu ve daha huzurlu bir şehir için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Avcı “1'nci uçurtma şenliğimizi organize ettikten sonra sevgili evlatlarımızın talebi üzerine 2'nci uçurtma şenliğimizi de düzenleyerek bir nebze de olsa onların yüzlerini güldürdüğümüzü düşünüyoruz. Onların mutlu olması demek bizim mutlu olmamız demektir. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Daha önceki organizasyonumuzda uçurtmaya ulaşamayan çocuklarımız olmuştu. Bu durum bizleri çok üzdü. Hızlı bir şekilde organize olarak uçurtmaya ulaşamayan tüm çocuklarımıza uçurtmalarını teslim ettik. 2'ncisini düzenlediğimiz uçurtma şenliğimizde ise uçurtmasız kalan evladımız olmadı. Bundan sonraki süreçte de inşallah 23 Nisan'da yine aynı yerde uçurtmalarımız ile gökyüzünü süslemeyi planlıyoruz” dedi.