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Altıeylül'de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli kişiye uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli kişiye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri ve dedektör köpek eşliğinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca fişeği ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen Ö.K., M.A. ve F.A. isimli şüphelilerin üzerleri ve ikametinde yapılan aramalarda; 427 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 adet extacy, 6 gram metamfetamin, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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