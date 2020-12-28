Altıeylül'de 94 mahalle dezenfekte edildi

13 merkez ve 81 kırsal olmak üzere toplam 94 mahalleyi dezenfekte ettiler.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarıyla sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları KOVID-19 salgınından sonra hız kazanmıştı. Rutin temizlik ve dezenfekte çalışmaları pandemi sürecinde katlanarak artarken, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların virüs ile olan olası teması en aza indirilmeye çalışılıyor. Çöp konteynerlerine kadar yapılan dezenfekte çalışmalarında özel olarak tasarlanmış araçlar kullanılıyor. Konteynerler önce yıkanıyor daha sonra da dezenfekte ediliyor. Altıeylül sakinlerince de beğeniyle karşılanan bu çalışmalar, 94 mahallenin tamamında gerçekleştiriliyor. Tüm mahallelerde cadde, sokak, ortak kullanım alanları ve sürekli temas edilen yerler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Toplamda 94 mahalleyi dezenfekte eden Altıeylül Belediyesi, bu rutinini sürdürerek vatandaşların sağlığı için çalışmaya devam ediyor.

Bu sefer derinlemesine bir çalışma başlatılıyor

İlk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış Korana virüs'ün haberi yeni gelmişken, Güney Afrika kaynaklı bambaşka bir Korona virüs'ün varlığı daha tespit edildi. Mutasyona uğramış virüsün ülkemize gelmiş ya da gelecek olma ihtimaline karşı Altıeylül Belediyesi tarafından tedbirler tekrar arttırıldı. Altıeylül Belediyesi daha önce de Korona virüs tedbirleri gündeme gelmeden çalışmalara başlamıştı. Bu sefer derinlemesine bir çalışma başlatacaklarını söyleyen Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak İlk KOVID-19 vakası ülkemizde görüldüğü andan itibaren çalışmalarımıza başlamıştık. Şu an itibariyle 94 mahallemizde yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Fakat bu kesinlikle ‘biz çalışmaları bitirdik ve köşemize çekiliyoruz' olarak algılanmasın. Aksine bir döngü şeklinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mutasyona uğradığı söylenen virüs ile ilgili tedbirlerimizi almak zorundayız. İlk vakada nasıl reaksiyon verdiysek, mutasyona uğrayan virüs için de aynı reaksiyonu vereceğiz. Karantinadaki vatandaşlarımızın apartmanlarını dezenfekte etmeye de devam edeceğiz. Altıeylül Belediyesi olarak daha derinlemesine bir temizlik ve dezenfekte işlemine geçeceğiz. Özellikle toplu olarak bulunulan yerlerin dezenfekte rutinini arttıracağız. Bunların başında da camiler geliyor. Camiler başta olmak üzere insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu mekanlar özenle dezenfekte edilecek. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik uyarısını tekrar yapmak istiyorum. Lütfen bu kurallara riayet edelim. Biz, Altıeylül Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi gece/gündüz demeden yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk gün nasıl hazır bir şekilde virüsü karşıladıysak, bugün de aynı şekilde bu virüsü karşılamaya hazırız. Biz tedbirimizi alalım, takdir Allah'ındır” dedi.