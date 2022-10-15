Altıeylül'de Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

Yıl Parkı'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Altıeylül Belediyesi 2'nci Altıeylül Kitap Fuarı 8'inci gününde, ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve müzik dünyasında birçok sanatçının şarkılarına söz yazarlığı yaparak duygulara tercüman olmuş olan Ahmet Selçuk İlkan'ı 75'inci Yıl Parkı'nda misafir etti. Birçok şarkının söz yazarlığını yapan Ahmet Selçuk İlkan, birbirinden kıymetli 'Islak Mendil, Tahta Masa, Kahır Mektubu, Anılar, Bir Pazar Günü, Sabahçı Kahvesi, Hatıram Olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Sevdalıyım, Eyvah-Çaykarası, Çocukların Günahı Ne, Ben Ne İnsanlar Gördüm, Bana Sor Yalnızlığı, Eskici, Seninle Aşkımız Eski Bir Roman, Bir Cennettir Bu Dünya, Kurşuna Gerek Yok, Selam Olsun, Bizim Sokaklar, Yine Bugün Sesiz, Bir Evet Yeter, Seni Sana Emanet Ediyorum, Ya Benimsin Ya Toprağın, Sana Hasret Gideceğim, Liselim ve Mastika' gibi eserlerini hayranlarıyla paylaştı.