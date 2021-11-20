Altıeylül'de asfaltlama çalışmaları başladı

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Altıeylül'de bulunan yolların iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarına başladı.

Altıeylül Belediyesi kış öncesi yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarına hız verdi. Planlanan mahalle, sokak ve kırsal yollarda kapsamlı bir yol çalışmasına başlanarak vatandaşların kötü hava şartlarından en az etkilenmesi ve ulaşım sağlayabilmesi hedefleniyor. Evren Caddesi üzerinde başlayan asfalt yapım ve onarım çalışmaları planlanan diğer tüm cadde, sokak ve kırsal mahalle yollarında da hızlı bir şekilde devam ettirilecek.

Altıeylül'de vatandaşların ayağına çamur değmeyecek

İhtiyaç duyulan cadde, sokak ve kırsal mahalle yollarında başlatılan asfalt yenileme, yol iyileştirme ve yeni asfalt yapım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmalarıyla sürdürülürken aynı şekilde yaklaşan yağışlı mevsimler öncesi de hazırlıklar devam ediyor. Altıeylül Belediyesi Evren Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi, Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Aydınlar Sokak, 103. Sokak, 118. Sokak, Balıklı, Lojmanlar Sokak, Atalar Caddesi, Ertuğrul (Bayındır) ve Kozderegüven yollarında yaklaşık 10 Bin Metrelik asfalt yapım ve yol iyileştirme faaliyetleriyle kapsamlı bir çalışmaya başlayarak faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların konforu için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Kış ayı öncesi başlattığımız yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmalarımıza Bismillah diyerek başlamış bulunuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşlarımızın titizlik ve ivedilikle sürdürdüğü çalışmaları yakından takip ediyorum. Daha önce de dile getirdiğimiz bir şeyi tekrar söylemek istiyorum. Altıeylül'de vatandaşlarımızın ayağına çamur değmeyecek. Çünkü bizler vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.