Altıeylül'de bahar temizliği başladı

Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe de yabani otlara karşı mücadele başlattı.

Altıeylül Belediyesi çevre düzenlemeleri başta olmak üzere ilçenin her karışında geniş bir bahar temizliği başlattı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın talimatlarıyla başlayan, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce de gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kaldırımlar, yürüyüş yolları ve ana arterler öncelikli olmak üzere vatandaşların da talepleri doğrultusunda gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Park ve bahçeler müdürlüğü yabani otlar ile mücadele ediyor

Boş arsalarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot biçme makineleri kullanılırken kaldırım, yürüyüş yolları ve ana arterlerde ise yabani otların yetişmesini önleyici yabani ot ilacı kullanılıyor. İlaçlama esnasında kullanılan pülverizatörler, ilaçlamayı daha verimli ve etkili hale getirirken zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor.

Başkan Avcı “Daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir şehir için”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce bu zamana kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamının Altıeylül ilçesini daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir şehir haline getirmek için yapıldığını dile getiren Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi olarak tüm ilçede büyük bir bahar temizliğine başladıklarını dile getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahar temizliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan övgüyle bahseden Başkan Avcı “Malumunuz, bahar ayına girmiş bulunuyoruz. Yol kenarları, kaldırımlar ve vatandaşlarımızın kullandığı diğer ortak kullanım alanlarında yabani olarak yetişen otların temizliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizi yeşiller ile süsleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müz, aynı zamanda görsel olarak da şehrimizi göze hitap eden bir vaziyete getirmek için elinden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir şehir için Altıeylül Belediyesi olarak her alanda hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.