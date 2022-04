Altıeylül'de bilgi finali heyecanı

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde organize edilen Altıeylül İlçesi Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Finali'nde şampiyon belli oldu.

Altıeylül Belediyesi tarafından şehrin hizmetine kazandırılan Sultan Abdülhamid Han Gelişlim Merkezi faaliyete geçtiği günden bu yana birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. Kültür-sanattan gençlere yönelik faaliyetlere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi son olarak Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Altıeylül İlçesi Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Finali'ne ev sahipliği yaptı. Finale kalan Zağnospaşa Ortaokulu, General Kemal Balıkesir Ortaokulu ve Burhan Erdayı Ortaokulu arasında geçen bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele eden öğrencilerin performansı göz doldururken yarışmayı takip eden okul arkadaşları ise heyecanlı dakikalar yaşadılar. Jüri eşliğinde gerçekleştirilen bilgi yarışmasının ardından ipi göğüsleyen Burhan Erdayı Ortaokulu 1'inci olurken beraberliği bozamayan General Kemal Balıkesir Ortaokulu ve Zağnospaşa Ortaokulu yedek sorular ile tekrar mücadele ettiler. Yedek soruların sonunda eşitliğin bozulmaması üzerine müsabaka kuralları gereği kura çekilerek belirlenen sonuca göre ise Zağnospaşa Ortaokulu 2'inci ve General Kemal Balıkesir Ortaokulu da 3'üncü oldu.

Altıeylül'den gençlere sürpriz

Gençlere ve gençliğe yönelik her mecrada adını duymaya alıştığımız Altıeylül Belediyesi, ev sahipliği yaptığı bilgi yarışması sonrası gençlere sürpriz yapmayı unutmadı. Her okuldan 40 kişilik gruplar şeklinde olmak üzere yarışma ödülü olarak 3'üncü olan okula Manyas gezisi; 2'nci olan okula Ayvalık gezisi; 1'inci olan okula da Uludağ gezisinin ödül olarak verilmesi planlanmıştı. Fakat yarışmayı heyecanla izlediklerini söylen Altıeylül Belediyesi Başkanvekili Feyyaz Çiftçi “Her yarışmanın elbette 1'incisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü olacak. Fakat bizim gönlümüzde hepsi 1'inci. O yüzden bizler de Altıeylül Belediyesi olarak her 3 okulu da Uludağ gezisine göndereceğiz” diyerek 3 okula da Altıeylül Belediyesi olarak güzel bir jest yaptı.

Başkan Avcı “Hepsini tebrik ediyorum”

Gençlerin yarınları olduğunu ve imkânlar dâhilinde her zaman onların yanında ve destekçisi olacaklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'mizde Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'müz, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ve Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'müz ile birlikte organize ettiğimiz Altıeylül İlçesi Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması'nın final müsabakasında mücadele eden pırıl pırıl gençlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Özellikle geleceğimiz olan bu fidanları yetiştiren kıymetli öğretmen kardeşlerime de şükranlarımızı sunmayı bir borç bilir, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.