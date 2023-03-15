Altıeylül'de bina denetimleri başladı

Altıeylül Belediyesi, 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından Mart Ayı Meclisinde aldığı kararın ardından denetimlerini artırdı. Altıeylül sınırları içerisinde bulunan bağımsız bölümlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde binaların güvenliği ve zafiyet oluşturabilecek durumların tespiti için özellikle zemin katı ticaret alanı olarak kullanılan yapılarda asma katların ruhsat dışı kullanımlarının ve kolon kesimleri gibi benzeri durumların tespiti ve önlenmesi adına çalışmalarına başladı.

Başkan Avcı: Daha güvenli bir Altıeylül için çalışıyoruz

Altıeylüllülere yapılan denetimler hakkında bilgiler aktaran Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Öncelikle yaşadığımız bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da baş sağlığı diliyorum. Bizler böylesine büyük bir afetle karşı karşıya kalınca aldığımız önlemleri daha da artırma kararı aldık ve bu konuda yeni çalışmalar yapmak istedik. Bunun sonucunda işinin uzmanı mühendisler, teknikerler ve zabıta personelimizden oluşan “Yapı Denetim ve Tespit Komisyonu” nu kurduk. Komisyonumuz ilçemiz genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde zemin katı ticaret olarak kullanılan yapılarda betonarme elemanlarının, kolon kirişlerin mevcut durumları ve projeye aykırı imalatların tespiti ve önlenmesi adına çalışmalara başladı. Vatandaşlarımızdan binalarının depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti için çok fazla talep geliyor. Bu konuyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar bu çalışmaları yapıyor. Bizler kendi yetkimiz dahilinde binanın projeye uygunluğunu içeren denetlemeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önemli. Ülkemizi derinden sarsan bu iki büyük deprem ne yazık ki canımız çok yandı. 11 ilimizde yaşanan bu acıdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi, hepimiz depreme hazır olmalıyız. Ekiplerimiz sıkı bir şekilde binaların zemin katlarındaki iş yerlerinde kolon ve kiriş kontrolü gerçekleştiriyor. Bilimi ve bilgiyi temel alan anlayışımızla daha dirençli bir Altıeylül için denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.