Altıeylül'de bütçe fazla verdi

Dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de esir alan Covid-19 sürecinde millete hizmet anlayışıyla çalışan ve 2020 yılında sergilediği performansıyla da göz dolduran Altıeylül Belediyesi, 2021 yılında bu performansının üstüne çıkmayı planlıyor. Kırsal-merkez ayrımı yapmadan tüm imkânlarıyla vatandaşın hizmetinde olmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşların sıkıntılarına 7/24 esasına göre çalışarak cevap veren Altıeylül Belediyesi, hizmete sunduğu uygulamalar ile de hizmeti vatandaşın ayağına getirdi. Sokak hayvanlarından tutun, vahşi yaşama; merkezden tutun kırsala kadar sorumluluk alanda bulunan herkese dokunabilmeyi başararak pandemi sürecinde büyük başarı göstermeyi sürdüren Altıeylül Belediyesi, uyumlu ve azimli personeliyle tüm sıkıntıların üstesinden geliyor.

Başkan Avcı, “Huzurun olduğu yerde bereket oluyor"

Altıeylül'ü karış karış dolaşarak sorunları yerinde değerlendiren Başkan Avcı, bu süreçte de merkez-kırsal ayırt etmeksizin sahaya inerek vatandaş ile bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar ile gündem gelen Başkan Avcı, vatandaşların ayağına çamur değmesin diye çalıştıklarını ve mevsim farkı gözetmeksizin uzakları yakın; ulaşılmazları ulaşılır yapabilmek adına gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Öz kaynaklar ile geçekleştirilen hizmetleri ve çözüm odaklı çalışma sistemleriyle başarı yakaladıklarını söyleyen Başkan Avcı “Altıeylül'ün çehresini değiştirebilmek için bizler de Altıeylül Belediyesi olarak taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Vizyon projelerimiz ve bu zamana kadar yaptıklarımız ile Altıeylül'ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme çabası içindeyiz. Tüm bunları yaparken de öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Kullandığımız bu öz kaynaklar kendi tasarrufumuz sonucu yine Altıeylül'ün hizmetinde olan bir kaynaklarımız. Özellikle 2020 yılı için konuşmak gerekirse onca proje ve hizmetin ardından bütçemiz 23 milyon 900 bin Türk Lirası fazla verdi. Fazla veren bu bütçeyi de yine Altıeylül sakinlerinin hizmeti için kullanacağız. Projelerimiz arasında yer alan yeni hizmet binamızın temelini de 2021 yılında atmayı planlıyoruz. Yeni hizmet binamıza da 2024 seçimlerine girmiş olmayı planlıyoruz. Bu hizmet binası ve çevresine planlanan düzenlemeyle bölgenin çehresi değişecek. Tüm bu yatırımlar az önce bahsettiğimiz öz kaynaklar kullanılarak yapılıyor. Burada Altıeylül Belediye personelini de unutmamak gerekiyor. Bu başarının ardında millete hizmet etmenin devlete hizmet etmek olduğunu bilen; çalışma azmi, uyumu ve özverisiyle gecesini gündüzüne katarak hizmet eden mesai arkadaşlarım yatıyor. Bizler mutlu ve huzurluyuz. Personelim ile birebir iletişime önem veriyorum. Moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak çalışma azimlerini taze tutmaya çalışıyorum. Bu kadar proje ve hizmetin ardında bu yatıyor. Huzurun olduğu yerde bereket oluyor” dedi.