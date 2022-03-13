Altıeylül'de büyük festival coşkuyla sona erdi

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği 7-12 Mart Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali son gününde organize edilen ve coşkulu bir kalabalık eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir Şehir Tiyatroları ile birlikte Azerbaycan, Özbekistan ve Dağıstan Cumhuriyeti'nden gelen sanatçıların da sahnelediği birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla dolu dolu geçerken, Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesirliler tiyatroya doydu. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik boyunca Altıeylül Belediyesi tarafından ağırlanan sanatçılar ise Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundular.

Sanatçılar Altıeylül'den memnun ayrıldı

Etkinlikler boyunca sahnede göstermiş oldukları performanslar ile kendilerine hayran bırakan tiyatro sanatçıları Altıeylül Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali'nde bulundukları için çok mutlu olduklarını ve böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Altıeylül Belediyesi'ne de çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Özbekistan Tiyatrolar Birliği Uluslararası Bölüm Müdürü Doç. Dr. Aybek Veyseloğlu Kopadze, “Böyle güzel bir havada böyle güzel bir şehirde olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Bu güzel şehrin insanları da bizleri çok güzel karşıladılar. Bizler de bu yüzden sevinç içerisindeyiz. Burada hiç yabancılık çekmedik. Bizler zaten bir milletiz. Müziğimiz bir; kültürümüz bir olmuş. Özbekistan'da da Ertuğrul gibi Türk dizileri çok fazla seyrediliyor. Orada baktığımız zaman müziklerinden çadırlarına kadar bizlere çok yakın ve bin yıl önce ne kadar yakınsak şimdi de o kadar yakınız. Bu organizasyonlar da bizleri birbirimize daha da yakınlaştırıyor” şeklinde konuşurken, Özbekistan Cumhuriyeti'nden tiyatro festivaline katılan Mashure Datlatova ise, “Burada her şey çok güzel ve çok eğlenceli zaman geçiriyoruz. Bizler burada çok şeyler öğrendik. Bizi buraya davet eden herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bence bunun gibi festivallerin daha da çoğalması çok daha iyi olacak. Böyle festivaller sayesinde başka ülkelerin insanları arkadaşlık, kardeşlik yapabilecek ve festivaller onların adetlerini görerek öğrenebileceği bir kapıdır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan Altıeylül'e gelen sanatçılardan tiyatro sanatçısı oyuncusu Anar Bulut “Şu anda kardeş ülkedeyiz ve kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. Burası da kendi memleketimiz sayılır. Festival öyle güzel ki kelimeler ile anlatamam; kelimelere sığmıyor. Diğer kardeş ülkelerimiz de buraya geldi ve burada çok güzel bir Türk ortamı oluştu, bundan da şeref duyuyoruz. Minnettarlığımızı başkanımıza bildirmek isteriz” şeklinde minnettarlığını ifade ederken, diğer yandan yine Azerbaycan'dan gelen İrevan Azerbaycan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Pervin Dadasheva da, “Şu anda samimi hislerimi ifade etmek isterim ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye benim için çok özel bir ülke ve burada olmaktan, sizleri tanımaktan dolayı şeref duydum. Burada Türkiye tarihini daha yakından öğrendim. Atatürk ile ilgili bazı gerçekleri de öğrendikten sonra duygusallaştım. Bizleri çok iyi ağırlıyorsunuz; çok teşekkür ederim” şeklinde şükranlarını sundu.

"Kuvâ-yi Milliye şehrine yakışır bir festival oldu"

Milli Mücadele döneminin baş aktörlerinden biri olan Tülütabak'lardan adını alan Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali'nin son gününde büyük bir kortej eşliğinde Altıeylül Belediye binasının önünden Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin önüne vatandaşlar ile birlikte yürüyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Sayın milletvekillerimiz, ülkemizin farklı yerlerinden festivalimize katılım gösterip bizleri mutlu eden değerli sanatçılar, gönül coğrafyamızdan; ana yurdumuzdan; ata yurdumuzdan; uzak yerlerden gelerek Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir'de bu festival sürecinde bizleri yalnız bırakmayan değerli gönüldaşlarımız ve değerli vatandaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bu sene Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla uluslararası düzenlediğimiz, Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir'in milli kahramanları olan Tülütabak'ların adını verdiğimiz bu festivalimiz dolu dolu bir şekilde bu güne geldi. Bizler geçmişimizden aldığımız ilhamla yarınımıza emin bir şekilde yürürken kendi öz benliğimize, kendi değerlerimize sahip çıkarak Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti olan bir şehre yakışan idareciler ve vatandaşlar olarak yolumuza devam ediyoruz. İlkini düzenliyoruz ama Allah'ın izniyle son olmayacak ve geleneksel hale gelecek. Emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan sizlere şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kortej yürüyüşünde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapan bir şehir olmaktan dolayı memnuniyetini ifade ettikten sonra, “Çok saygıdeğer vekillerim, belediye başkanı arkadaşlarım, yurt içinden ve yurt dışından bu festivale gelen değerli sanatçılarımız, organizasyonun içerisinde yer alan tüm paydaşlar ve tüm hemşehrilerim hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Festivalimizin son gününde Tülütabaklar adını koyduğumuz uluslararası tiyatro festivalinde başta yurt dışından gelen tüm arkadaşları baş tacı ediyoruz ve bir sonraki festivallerde de tekrar bekliyoruz. Başından sonuna kadar güçlü bir festival oldu. Gerçekten hem tiyatrocularımız hem söyleşi yapan herkes hem de katılan herkes keyif alarak izlediler. Bir şehirde sanat varsa; kültür varsa; şiir varsa; tiyatro varsa o şehirden korkma. O şehirde vandalizm yoktur; o şehirde korkacak bir şey yoktur. Başta Hasan Avcı Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan kayıtlara tekrar girsin diye söylüyorum ki Milli Mücadele döneminde Kuvâ-yi Milliye şehri olarak Balıkesir'in Tülütabak'lar gibi isimli isimsiz birçok kahramanı var. Fakat Tülütabak'lar diğerlerinden farklı bir üslup ve taktikle Balıkesir'in içerisinde hiçbir Yunan'ı rahat rahat dolaştırmamışlar. Kuvâ-yi Milliye şehrinin bağımsızlığını kazanmasında da önemli bir rol oynamışlardır. Bu festivale Tülütabak'ların ismini koyan tüm ekibe ve festivalde rol alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.