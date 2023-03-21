Altıeylül'de camiler Ramazan'a hazır

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını belirterek, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Altıeylül Belediyesi tarafından ilçedeki camiler, mübarek Ramazan ayı öncesinde ibadete hazır hale getiriliyor. “Daha Temiz Altıeylül' için yeniliklere imza atan Altıeylül Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, teknolojik temizleme cihazları ile, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyerek tüm camileri Ramazan'a hazırlıyor.

Altıeylül'ün her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu vurgulayan Başkan Avcı “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizde, mescitlerimizde vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için gayret ediyoruz. Cemaatimizin camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Avcı, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Temizlik çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise belediyenin böyle bir hizmet verdiği için başta Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin devam etmesini istedi.