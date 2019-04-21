Altıeylül'de 'Geleneksel Çocuk Oyunları' şenliği yapıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Geleneksek Çocuk Oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenler törenle ödüllendirildi.

Altıeylül Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ve Altıeylül İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğini gerçekleştirildi. Altıeylül ilçe finallerine 24 okuldan 5 bin 531 öğrenci katıldı. 1. sınıfların sosyal etkinlik parkur gösterisi ile daha da renklenen program, aerobik ve cimnastik gösterileri, 3. sınıf öğrencilerinin "Mendil kapmaca", "Yağ satarım, bal satarım" ve "Kaleli yakan top" oyunları yarışmaları yapıldı.

Geleneksel Çocuk Oyunları Altıeylül ilçesinde final yaptı. Finallerde başarılı olan okul ve öğrencilere ödülleri Kaymakam Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda konuşma yapan İl Müdürü Arıcıoğlu, “Şenliğimizin amacı, geleneksel çocuk oyunları oynamayı özendirerek çocukların fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak. Onları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak; ekranla değil akranla büyüyen, oyun ile sosyalleşen ve öğrenen çocuklar yetiştirmektir” dedi. 'Geleneksel Çocuk Oyunları' şenliğine Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İlçe Protokolü iştirak etti.