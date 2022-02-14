Altıeylül'de Gezgin Çocuk Tiyatrosu sahne alıyor

Altıeylül Belediyesi kültür başkenti olma yolunda ilerlerken daha önce tiyatro ile tanışmamış bütün çocukları tiyatro ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bünyesinde hizmet veren Altıeylül Kent Sahnesi faaliyete geçtikten sonra 100'ün üzerinde başvuru almış ve gerçekleştirilen seçmeler sonucu da oyuncu adayları belirlenmişti. O günden bu yana devam eden eğitimlerinin ilk meyvelerini almaya hazırlanan oyuncu adayları başta kırsal mahalleler olmak üzere Altıeylül İlçesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 80 okulda 120 seanslık bir performans sergileyecek. Gerçekleştirilmesi planlanan turneler ile de bu sayının 150 seansa ulaşması bekleniyor.

Haftada üç gün çocuklarla buluşacaklar

Altıeylül Kent Sahnesi tarafından sahnelenecek çocuk oyunları tamamen ücretsiz ve interaktif bir şekilde sahnelenecek. Böylelikle daha önce tiyatro ile tanışmamış çocuklar tiyatro ile buluşurken aynı zamanda da tiyatro oyununun içinde yer alabilecekler. Eğitim-öğretim sona erene kadar haftada 3 gün boyunca sürdürülmesi planlanan ve Altıeylül Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Onur Ayan tarafından yazılıp yönetilen çocuk oyunlarının ilki olan “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği” 15-16-18 Şubat tarihlerinde sahnelenerek çocuklarla buluşacak. Gezgin Çocuk Tiyatrosu ilk olarak 15 Şubat Salı saat 10.00'da Gökköy İlkokulu ile saat 11.30'da Kabaklı İlkokulu; 16 Şubat Çarşamba saat 10.00'da Büyük Bostancı İlkokulu ile saat 11.30'da Kesirven İlkokulu; 18 Şubat Cuma saat 10.00'da Atköy İlkokulu ve 11.30'da da Aslıhantepecik İlkokulu'nda sahne alacak.

Avcı: “Altıeylül kültür başkenti olacak”

Altıeylül'de yaşayan çocukları tiyatro ile buluşturarak onlara tiyatro sevgisini aşılayacakları için mutlu olduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Kent Sahnesi faaliyetlerine başladığı günden bu yana Hasan Can Kültür Merkezi'mizde perdelerini açan oyunlar tüm vatandaşlarımızdan takdir topladı. Şimdi de oyuncu adaylarımızın disiplinli çalışmalarının ilk meyvelerini alacağız İnşallah. Başta kırsal mahallelerimiz olmak üzere Altıeylül'de yaşayan çocuklarımızın ayağına tiyatro oyunlarını götürmeye hazırlanan Gezgin Çocuk Tiyatrosu, interaktif olarak sahnelenecek oyunlarla çocukların sevgisini kazanırken, ilk kez tiyatro ile buluşan çocuklarımıza da tiyatro aşkını aşılayacak. Daha önce de söylediğimiz gibi Altıeylül bir kültür başkenti olacak. Bunun için imkânlar dâhilinde elimizden gelen gayreti de göstereceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.