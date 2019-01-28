Altıeylül'de hedef sıfır atık

Altıeylül Belediyesi ‘Sıfır Atık' projesinde ben de varım dedi. Sıfır atık için çöp kutuları toplandı, odak noktalarına atık kutuları yerleştirildi. Başkan Avcı “Sıfır atık projesinde biz de varız” dedi.

Altıeylül Belediyesi sıfır atık için birimlerine evsel, kağıt ve pil atıkları için kutu konuldu. Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetimi olan Sıfır Atık projesi Altıeylül Belediyesi ana hizmet binasında başladı. Altıeylül Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan uygulama ile birimlerde bulunan çöp kovaları toplanarak, katlarda belirlenen odak noktalarına ayrıştırmalı sıfır atık kutuları yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sıfır Atık projesinin önemine değinirken vatandaşları projeye destek vermeye davet etti. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının altını çizen Başkan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık' projesine,Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün girişimiyle biz de varız dedik. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için biz de ‘Sıfır Atık' projesine katıldık. Katlarımızda ki çöp kovalarını kaldırarak sıfır atık için ayrıştırma kutularını katlardaki odak noktalarına yerleştirdik.Çocuklarımızın geleceği, temiz toplum ve temiz çevre için bu projenin önemine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın Sıfır Atık Projesine katkı vermelerini rica ediyorum.” şeklinde konuştu.

Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Canbey ise her şeyin bir sonu olduğunu söylerken, temiz bir gelecek için çöplerin geri dönüştürülmesi gerek dedi.Canbey sözlerini şu şekilde devam etti; “Hiçbir şey sonsuz değildir. Biriken çöplerin kapladığı alanlar bir süre sonra yaşam alanlarını kapsayacaktır. Bu yüzden çöpleri iyi ayrıştırıp geri dönüştürülebilir olanları yeniden hayata kazandırmalıyız. Belediye olarak bu projeyi önemsiyoruz. Öncelikle hizmet binamızdan başlayarak, ek binalarımız, çalışma alanlarımız ve diğer kurumlar olmak üzere projeyi geliştirmeyi planlıyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği üzere, tüm vatandaşlarımız bu projeye destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Altıeylül hizmet binasında başlayan proje kapsamında; 17 adet geri dönüştürülebilen, 9 adet evsel atık, 9 adet de pil kutusu katlara yerleştirildi.