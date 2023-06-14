Altıeylül'de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için imkânlarını seferber eden Altıeylül Belediyesi ilçenin dört bir yanında büyük bir titizlikle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Aralık 2022 yılından bu zamana kadar haşereye karşı mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdü.

Sonbahar ve kış aylarında ilaçlama faaliyetleri devam etti

Ekipler 2022 yılının sonbahar ve kış aylarında; haşere yoğunluğu tespit edilen bölgelerde ilaç atılımı, kanalizasyon bölgelerinde sıcak sisleme ve fare pastası atımı gerçekleştirdi. Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, köprü altları, inşaat alanları, lağım kanalları, tespit edilen su alanları, kanal alanları, çöp tenekesi, gübrelik alanlar, çöp merkezi ilaçlanması şeklinde çalışmalarını gerçekleştirerek haşerelere karşı önlem aldı.

Havaların ısınmasıyla çalışmalara hız verildi

Altıeylül'de karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele içerisinde 94 mahallede ilaçlama faaliyetleri hızla devam ediyor. Kırsal mahalle ve merkez mahallelerde yapılan ilaçlama işlemleri 10 günde bir kırsal mahalleler haftada 2 gün ise merkez bölgelerde ilaçlama hız kesmeden sürdürülüyor.

Altıeylül'e yakışır hizmet vermek için çalışıyoruz

Altıeylül'e yakışır hizmet vererek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını yapan Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Altıeylül'ün dört bir yanında büyük bir titizlikle ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Sivrisinek-karasinek larvalarının çoğalmasından dolayı Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz aylarının başlamasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Ekolojik sisteme zarar vermeden ilaçlama yapılıyor

Diğer canlıların ve ekolojik sisteme zarar vermeden ilaçlama faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, haşerelerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi muhtemel hastalıkların da önüne geçiyor.