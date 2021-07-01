Altıeylül'de ilaçlama seferberliği hızlandı

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele başlattı.

Şubat ayından bu yana devam eden mücadele ile henüz larva dönemindeyken tüm karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesinin önüne geçiliyor. Bilhassa durgun sular ve hayvan atıklarının bırakıldığı kırsal bölgelerde yoğunlaşan karasinek, sivrisinek ve haşereler ile mücadelede 5 araçlık tam teçhizatlı personel görev alıyor. Profesyonel ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında başta kaynak olarak belirlenen bölgelerde larva oluşumunu önlemek için büyük bir titizlikle çalışılırken, diğer olası kaynaklar da tespit edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor. Karasinek, sivrisinek ve haşere popülasyonunun hava sıcaklıklarıyla birlikte artış göstermesinden dolayı mücadeleye gece gündüz aralıksız devam eden ekipler uzak mahallelerde ayda bir, yakın kırsal mahallelerde ayda dört, merkez mahallelerde ise haftada en az iki defa yoğun bir ilaçlama faaliyeti yürütüyor. Merkez mahallelerde ise akşam yürütülen ilaçlama çalışmaları saat 22.00'da başlıyor ve aralıksız sabah 05.00-06.00'a kadar sürüyor.

Altıeylül haşere ile mücadeleyi hızlandırdı

Kırsal mahallelerin yol kenarları, tarla kenarları, boş arazilerde biriktirilen hayvan atıkları, su birikintileri ve şehir çöplüğü başta olmak üzere tüm Altıeylül'de vatandaşların sağlığı ve rahatı için ilaçlama faaliyetlerini titizlikle yürüten Altıeylül Belediyesi, Başkan Hasan Avcı'nın talimatlarıyla gerçekleştirilen mücadeleyi hızlandırdı. Yapılan bu mücadele ile ilgili konuşan Başkan Avcı “Alanında uzman personelimiz ile merkez kırsal mahallelerimizde karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı larva döneminden bu yana hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Havaların ısınmasıyla da bu canlıların popülasyonunu kontrol altına almak için faaliyetlerimizi hızlandırdık. Karasinek, sivrisinek ve haşerelerin yoğunlaştığı bölgeleri tespit eden ekiplerimiz sorunu yerinde çözerek mücadelelerine devam ediyor. Bizim için çok değerli olan öneri ve ihbarlar soruna en hızlı şekilde müdahale etmemiz için en büyük yardımcılarımızdan bir tanesidir. Vatandaşlarımızdan ricam eğer tespit ettikleri kaynak bölgeler varsa ve bu sorun teşkil etmeye başlayacaksa lütfen 444 06 09 numaralı Altıeylül Çözüm Merkezi'mizden bize ulaşsınlar. Bizler de sorunu kaynağında çözebilmek adına ivedi olarak ekiplerimizi yönlendirelim ve mücadelemize vakit kaybetmeden başlayalım” dedi.