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Altıeylül'de işyerleri yeni normal için hazır

Altıeylül Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok işyeri geçici süre ile kapanan işyerlerini dezenfekte edip, işyerlerine dezenfektan, maske ve eldiven bulunan paket vererek hizmete hazır hale getirdi.


1 Haziran 2020 itibari ile ülke genelinde kontrollü olarak hayata dönüş anlamına gelen Yeni Normale geçiş yapıldı. Altıeylül Belediyesi sağlık işleri ekipleri yeni düzenleme ile 1 Haziran itibariyle faaliyete geçen, kırsal ve merkez mahallelerde tüm işyerlerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Esnaflara Başkan Hasan Avcı'nın selamıyla hayırlı işler dileyen Sağlık İşleri ekiplerince içerisinde el dezenfektanı, maske, kolonya vs. bulunan hediyeler takdim edildi. İşyerleri dezenfektesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf kendilerine verdiği destek ve duyarlılıklarından dolayı Altıeylül Belediyesi'ne teşekkür etti.


Sağlık işleri ekipleri Altıeylül ilçe genelinde; 596 kahvehane, 95 pastahane ve unlu mamuller, 91 kafeterya, 62 lokanta, 20 spor salonu, 5 çay bahçesi ve 3 restoran olmak üzere 872 iş yerinde dezenfekte çalışması yapacak.

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