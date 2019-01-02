Altıeylül'de kar ile mücadele başladı

Kırsal mahallelerde kardan kapanan yollar kısa sürede müdahale edilip ulaşıma açıldı.

1 Ocak itibariyle başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı. Kar yağışıyla birlikte saha kontrolüne çıkan Altıeylül Belediyesi Fen İşleri öncü ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan yolları tespit etti. Teyakkuzda bekleyen kar mücadele ekipleri kısa sürede kapanan yolları ulaşıma açtı. 5 adet greyder, 5 adet tuzlama aracı, 2 adet Loader, 4 adet Beko Loder, yeterli tuz stoğu ve 70 kişilik ekip ile zorlu kış koşullarına hazır olan Altıeylül Fen İşleri ekipleri, önceki gece ilk olarak Kuyualan, Meryemdere ve Kutludüğün kırsal mahallelerinde kapalı olan yolları açtı. Yoğun kar yağışının devam etmesiyle birlikte Çukurhüseyin, Ertuğrul, Yeşilyurt, Kirazpınar ve Bozan mahallelerinde kapanan yollara da müdahale edilerek ulaşım engeli ortadan kaldırıldı.