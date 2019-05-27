Altıeylül'de Kur'an kursu temeli atıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine 4-6 Yaş grubu Kur'an kursunun temeli Başkan Avcı ve Müftü Türedioğlu tarafından atıldı.

Kur'an kursunun temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Altıeylül İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, "Müftülük olarak 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına, hem nicelik hem de nitelik kazandırmak, sayılarını artırmak amacıyla büyük önem veriyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki; bu yaş grubunda vermiş olduğumuz din ve değerler eğitiminin çocuklarımızın ilerleyen yaşlarındaki hayatlarında büyük bir tesiri olacaktır. 4-6 yaş Kuran kurslarımıza yoğun bir talep var. İnşallah temeli atılacak Kur'an kursumuzda yüzlerce çocuğumuz eğitim alacaklar. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya da desteklerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Avcı, “Kur'an kursunun açılacak olması bizi mutlu edecek”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'da konuşmasında böylesine güzel bir Kur'an kursunun açılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini, bu projede yer almaktan onur duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Altıeylül'de bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak birçok projemiz var. Ancak milli ve manevi eğitim olmadan bu yaptıklarımızın bir önemi yok. Gençlerimize ve yavrularımıza geleceğimizi emanet ediyoruz. Bu sebeple onların eğitimlerini çok önemsiyor ve böyle bir projede yer almaktan hem büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız 4-6 yaş grubu çocukların eğitimine büyük önem veriyor. İnşallah en kısa zamanda buranın açılış kurdelesini de keseriz" diyerek sözlerini tamamladı.