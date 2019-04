Altıeylül'de makam Can Adal'ın

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı bir günlüğüne makamını Can Adal Yıldız'a devretti. Altıeylüllü çocuklar Altıeylül Belediyesi Çocuk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

Makam çocukların

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Altıeylül Belediyesi'nde makam ve meclis bir günlüğüne çocuklara emanet edildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çocukları ve ailelerini makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken Başkanlık koltuğuna ise Zağnos Paşa Orta Okulu 6. Sınıf öğrencisi Can Adal Yıldız (11) oturdu. Başkan Can Adal Yıldız görevi temsilen devraldıktan sonra ilk olarak Zabıta amiri ile bir telsiz konuşması yaptı ve 23 Nisan Bayramı olması münasebetiyle sahada görevli zabıtaların daha dikkatli olmalarını istedi.

Çocuklar mecliste

Başkan Can Adal Yıldız'ın makama oturmasının ardından Altıeylül Belediyesi Meclisi temsili olarak toplandı. Altıeylül Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan meclis toplantısına Can Adal Yıldız başkanlık etti, farklı yaş guruplarından çocuklar meclis sıralarını doldurdu. Meclisi bir günlüğüne çocuklara emanet eden Başkan Avcı ise,meclis sıralarında pırıl pırıl çocukları görmekten şeref duyduğunu ifade etti.Avcı; “Çocuklar şimdi temsili bir meclis yapacağız. Biz meclis üyelerimiz ile birlikte ayda bir, bazen iki - üç kez burada toplanıyoruz, fikirlerimizi beyan ediyoruz ve şehrin yönetimine yön verecek kararları alıyoruz. Şimdi, Meclis Başkanımız Can kardeşimiz temsili olarak bazı kararlar alacak, inşallah sizler de onu destekleyeceksiniz. Biz de bu kararları sizler için uygulamaya çalışacağız” dedi.

Başkan Hasan Avcı'nın konuşmasının ardından söz alan Meclis Başkanı Can Adal Yıldız 23 Nisan 2019 tarihli meclis oturumunu açtı. Yıldız yaptığı açılış konuşmasında ; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı biz çocuklara armağan etti. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi. Açılış konuşması ardından Altıeylül ilçesinde yaşayan çocukların faydalanabilmesi için yeşil alan, park bahçe, yüzme havuzlu sosyal tesisler gibi hizmetlerin fazlalaştırılmasını kapsayan gündem maddelerini okudu. Okunan maddeler Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki Çocuk Meclisi Toplantısı'nın 23 Nisan 2020'de yapılması karar verildi. Toplantı sonrasında çocuklar bu anlamlı günü kendilerine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu imkanı kendilerine sunan Başkan Hasan Avcı'ya teşekkür ettiler.