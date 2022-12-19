Altıeylül'de unutulmaz Yücel Arzen konseri

Hasan Can Kültür Merkezinde düzenlenen konserde dinleyiciler Yücel Arzen'in bestelediği eserler ile unutulmaz bir müzik gecesi yaşadılar.

Altıeylül'ü sosyal ve kültürel anlamda çok daha gelişmiş bir kent haline getirmek istediklerini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: "Hasan Can Kültür Merkezimizin Balıkesir'imizde kültür-sanat faaliyetlerinin gelişmesi ve artması noktasında çok büyük bir etkisi oldu. Buda bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada yine çok değerli bir müzik adamını, çok kıymetli bir bestekarı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Kendisi popüler bestelerinin yanında edebiyatımızın çok değerli şiirlerini besteleyerek yeniden yorumlaması bizleri çok etkilemişti. Kendisini buraya davet ettik ve bizleri kırmayarak Hasan Can Kültür Merkezimizi dolduran misafirlerimize unutulmaz bir akşam yaşatmış oldu. Tekrardan kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Müzikseverlerden tam not aldı

Birbirinden güzel eserlerin müzikseverlerin beğenisine sunulduğu konser büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri, 'Surda Bir Gedik Açtık' ve 'Sakarya' türküsünü ve Türkiye Yüzyılını da seslendiren Yücel Arzen, vatandaşlardan da tam not aldı.

Program sonunda sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Yücel Arzen ve ekibini göstermiş oldukları müthiş performanstan dolayı tebrik ederek kendilerine çiçek takdim etti.