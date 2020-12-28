İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıeylül'de uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Balıkesir İI Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen R.S. ve M.C. isimli şüphelilerin araçlarında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 9 adet adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.