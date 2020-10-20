Altıeylül'de vatandaşların sağlığı çok önemli

Korona virüs önlemleri kapsamında Altıeylül Belediyesinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce sürdürülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir genelinde yaşanan Korana virüs vakalarında ki artıştan dolayı denetimlerini ve dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Altıeylül Belediyesi, Korona virüs vakalarının başladığı günden bu yana vatandaşlarının sağlığını göz önüne alarak dezenfekte çalışmalarını sürdürmekteydi. Vaka artışlarındaki yükseliş göz önüne alınarak sıklaştırılan dezenfekte çalışmalarında bilinen ve muhtemel temasın olabileceği alanlar sürekli olarak dezenfekte ediliyor.

Altıeylül Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Korona virüs günlerinde her yeni sabaha yeni bir bilgi ile başladığımız zamanlardan geçiyoruz. Bulaşıcılığı konusunda hemfikir olunan Korona virüsün yüzeylerden bulaşma hali bir hayli fazla görünüyor. Avustralya Ulusal Bilim Ajansı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, virüsün bazı yüzeylerde 28 gün hayatta kaldığı ortaya çıkmıştı. Bilimsel çalışmaları takip ederek strateji belirleyen Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Korona virüsün yüzeylerde kalma süresini de hesaba katarak dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Sürdürülen dezenfekte çalışmalarında merkez ve kırsal mahallerde bulunan parklar, duraklar, çocuk oyun alanları, pazar yerleri, camiler ve kamuya açık tüm alanlar sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca Korona virüs tedbirleri kapsamında Altıeylül Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm işletmeler devamlı olarak denetime tabi tutuluyor.

İbadethanelerde ki dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı

Korona virüs, vatandaşların toplu halde ibadet etmesini de engellemişti. Altıeylül İlçesi sınırlarında bulunan tüm ibadethanelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında temasın yoğun olduğu kapı, abdesthane, ayakkabılık, merdiven korkulukları ve tuvaletler başta olmak üzere birçok yüzey dezenfekte edildi. İbadethanelere girişlerde seccade ve maske zorunluğunun yanı sıra el hijyeni ve mesafe kuralları da sıkı bir şekilde uygulanıyor.