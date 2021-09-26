Altıeylül'de yazar Tongar'dan konferans

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar'ın “İyileşen Çocukluğum-İyileşen Anneliğim” isimli konferansına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 440 kişi kapasiteli Hasan Can Kültür Merkezi, son olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar'ı misafir etti. Anne-çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında birçok kitap yazan Tongar, aile hayatı, çocuk eğitimi ve annelik konularında Altıeylül sakinlerine sohbet havasında konferans verdi. İzleyicileri çocukluklarına doğru bir yolculuğa çıkaran Tongar, yetişkinlik yıllarına yansıyan çocukluğun derin analizleri ile de güzel bir terapiye imza attı.

İnsan psikolojisini en basit haliyle izleyicilere aktaran Tongar, bireyin psikolojisini daha iyi anlayabilmek için çocukluğunda yaşadığı tüm sorunların derinlemesine ele alınarak geçmişten gelen ve nesilden nesile aktarılan ruhsal yatkınlıkların da ayrıca incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bireyin psikolojisini analiz ederken çocukluğundan önce üç nesil geriye giderek aktarılan

psikolojik genleri incelemenin önemine dikkat çeken Tongar, programın sonunda bu güzel etkinliğe davetlerinden dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Tongar'a teşekkür ederek, “Altıeylül'ümüzde böyle güzel ve faydalı söyleşilere ev sahipliği yapıyor olmak mutluluk verici. Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm etkinlikleri organize etmeye devam ediyoruz. Kültür-sanat faaliyetlerinden tutun da bugünkü konferansa kadar birçok alandan vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Özellikle insan psikolojisini en basit haliyle bizlere aktaran Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar'a bu kıymetli söyleşiden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum” dedi.