Altıeylül'de yol çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Halalca Yeni Mahalle'de yürütülen bordür döşeme ve kaldırım yenileme işlemleri tamamlanırken parke taşı döşeme çalışmaları devam ediliyor.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Halalca ve birçok Kırsal Mahalle de çalışmalarına ara vermeden devam ederken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Uzun; Altıeylül Belediyesi olarak, kurulduğumuz günden bu yana kırsal mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 81 kırsal mahallemizin eski yerleşim alanlarının hemen hemen hepsinde gereken tüm çalışmaları yaptık. Şimdi de Halalca Yeni Mahalle'de çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Burada alt yapı ve bina yapılaşması tamamlandığı için çalışmalarımızı erkene aldık. Burada yaklaşık 44 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yapacağız. Bugün den itibaren güçlü bir ekiple çalışmalara başladık ve bir aydan kısa bir sürede inşallah burayı bitirerek hizmete açmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Halalca'ya 2014 yılından bu yana halı saha, park, yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirerek Halalca mahallemizi belli bir seviyeye getirmiş bulunuyoruz.Diğer kırsal mahallelerimizde yapılaşması tamamlanan yerlere yine aynı hizmeti götürerek mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Bizler Başkanımız Hasan Avcı önderliğinde Altıeylül'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu ve rahatı için çalışıyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz.” dedi.

Halalca mahallesi Muhtarı Levent Bacakoğlu ve mahalle sakinleri ise Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Belediye ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.