7/24 esasına göre çalıştılar

Altıeylül Belediyesi, pandemi sürecinin başından beri önlem ve denetimlerini sürdürüyordu. İlk vaka Türkiye'de görülmeden önce tedbirlerini alan Altıeylül Belediyesi, pandemiye hazırlıksız yakalanmadı. Mart ayı öncesinde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi'nin bu zorlu süreçteki en büyük yardımcılarından biri de zabıta ekipleri oldu. İSDEM(İl İlçe Salgın Denetim Merkezi) ile birlikte merkez ve kırsal alanlar olmak üzere pazar yerleri, iş yerleri, cadde ve sokaklar gibi sorumluluk alanında bulunan her yerde gerçekleşen sıkı denetimlere katıldılar. İl Tütün Kontrol Kurulu ile birlikte de duman avcılığı görevini üstlendiler. “Vefa Sosyal Destek Grubu” kurulmadan önce Altıeylül İlçe sınırlarında bulunan ve evden çıkamayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Altıeylül Zabıta ekipleri tarafından gideriliyordu. Hasta, yaşlı ve dışarıya çıkmaya engeli olan vatandaşların pazar, market ve diğer zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük rol oynayıp 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirebilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlere yaya ekipler, ekip otoları ve motorize ekipler ile birlikte hızlı bir şekilde cevap verildi ve verilmeye devam ediyor. Yıl boyunca görev ve sorumluluklarının yanı sıra pandemiye de savaş açan ekipler maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanmasında büyük rol oynadı.

Altıeylül'de zabıta çözüm odaklı çalışıyor

Altıeylül Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan bölgelere erişerek ihtiyaçları giderme hususunda örnek belediyeler arasında yerini almayı başarıyor. Kurum içi “BRIDGE” uygulaması ile de talep ve şikâyetleri takip altında tutan Zabıta Müdürlüğü, taleplere hızlı bir şekilde cevap veriyor. Vatandaşlarca 2020 Ocak ayından bugüne kadar gelen tüm talepleri ivedilikle sonuçlandıran Zabıta Müdürlüğü yıl boyunca 3 Bin 887 Çağrı Merkezi talep ve şikâyetleri ile 157 CİMER başvurusunu değerlendirilerek sonuca ulaştırdı. 323 tane de işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi. Vatandaşlar, 444 06 09 Altıeylül Çözüm Merkezi ve 0 533 154 01 01 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden talep ve önerilerini ileterek çözüme ulaştılar. Altıeylül Zabıta Müdürlüğü halen vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler ile 7/24 esasına göre ilgilenmeye devam ediyor.