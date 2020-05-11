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Altıeylül'den 267 berber ve kuaföre destek

Altıeylül Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan kuaför ve berberlerin hizmet vermeye başlaması ile harekete geçti.

İş yerlerinde ilaçlama yapıldı, hijyen malzemesi desteği verildi.


İçişleri Bakanlığının 21 mart 2020 tarihli kararnamesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberler 11.05.2020 tarihi itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. Vatandaşın ve esnafın sağlıklı bir ortamda buluşması için harekete geçen Altıeylül Belediyesi, ilçe genelindeki 267 kuaför ve berber dükkanının dezenfektesini gerçekleştirdi. Altıeylül Kent Konseyi'nin desteğiyle Büyükşehir ve Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlanan hijyen paketleri ve hediyeler, berber ve kuaförlere dağıtıldı.

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