Altıeylül'den anlamlı proje hayata geçiyor

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Müftülüğü ile Altıeylül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında “İçindeki Sevgiyi Paylaş” isimli iş birliği protokolü imzalandı.

Altıeylül Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolleriyle birlikte çocukların ve gençlerin yüzünü güldürürken aynı zamanda onları geleceğimiz olarak görüp yatırımlarını ve faaliyetlerini bu yönde sürdürmeye devam ediyor. Altıeylül Kaymakamlığı çatısı altında, Altıeylül Belediyesi ve diğer paydaşların iş birliğiyle hayata geçirilecek olan “İçindeki Sevgiyi Paylaş” isimli proje ile birlikte Altıeylül'de ikamet eden ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim gören öksüz-yetim çocuklara yönelik hayata geçirilecek proje ile birlikte Altıeylül Belediyesi tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek olan çocuklar, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde faaliyetlerini yürüten Çocuk Üniversitesi aracılığı ile geleceğe daha iyi hazırlanma şansına kavuşacaklar. Düzenlenecek olan çeşitli etkinliler ile de çocukların birbiriyle kaynaşması ve sosyalleşmesi sağlanarak hiçbir eksiklik hissetmemeleri adına tüm imkânlar seferber edilerek sosyal devlet olmanın gereklerini protokole imza atan tüm paydaşlar el birliği ile gerçekleştirecekler.

Başkan Avcı “Çocuklarımızı mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Devletin farklı kurumlarıyla birlikte el ele vererek gerçekleştirdikleri bu anlamlı iş birliği protokolü sebebiyle öksüz ve yetim çocuklar adına çok mutlu olduğunu ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sevgili Peygamberimiz Hadis-i Şerif'inde yetim başı okşamak bile sadakadır diyor. Kendisi de hem yetim hem öksüz olarak çocukluğunu geçiren ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş sevgili Peygamberimizin Hadis-i Şerif-i doğrultusunda da bizler bugüne kadar ilçemizdeki öksüz ve yetim çocuklarımızı mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler şuna inanıyoruz ki bir yetim çocuk bir öksüz çocuk gülerse dünya güler; onlar ağlarsa dünyada hiçbir zaman mutluluk ve huzur barınamaz. Tabi bu vesileyle coğrafyamızda ve en son Ukrayna coğrafyasında yaşanan savaşın da artık bir an önce sonra ermesi, çocukların öksüz-yetim kalmaması ve ölmemesini diliyorum. Bugün burada devletimizin gücünü tek bir çatı altında birleştirip devletimizin gücünü göstererek eksik kalan çocuklarımızı mutlu etmek adına güzel bir projeyi hep birlikte imzalamış oluyoruz. İnşallah imzaladığımız İçindeki Sevgiyi Paylaş isimli iş birliği protokolü ile ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan öksüz-yetim ne kadar çocuğumuz varsa onları güzel etkinlikler ve güzel projelerle yalnız bırakmayıp onları mutlu ederek yarınlara daha güzel hazırlayacağız. Protokole imza atan kurumlarımız ile birlikte tüm imkânlarımızı birleştirerek çocuklarımızı çok daha güzel çalışmalarla buluşturacağız. Altıeylül Belediyesi olarak Çocuk Üniversitemiz ile çocuklarımızı geleceğe hazırlarken kültürel faaliyetlerimiz ve gezilerimiz ile de onların ufkunu genişletmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İş birliği protokolüne imza atan tüm kurumlarımız ile birlikte kaymakamlığımızın şemsiyesi altında çocuklarımıza çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyor, protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.