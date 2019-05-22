Altıeylül'den emlak vergisi için büyük kolaylık

taksitinin ödeme süresi bu ay sona eriyor.

Konu ile ilgili açıklamalar yapan Altıeylül Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü İsmail Meral; “Vatandaşlarımız belediyemize gelerek 2'si 3. Katta 1'i zemin katta olmak üzere toplam 3 vezneden ödemelerini kredi kartı veya nakit olarak yapabilmektedirler. Ayrıca, Avlu ve 10 Burada alışveriş merkezlerin de açtığımız tahsilat noktalarında da vatandaşlarımızın 2019 yılı 1. Dönem taksitlerinin tahsilatını yapıyoruz, bir diğer tahsilat aracımız olan mobil aracımız ise mayıs ayının son haftasında pazarlarda hizmet verecek” dedi.

Meral ayrıca; Tüm tahsilat noktalarımızda emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergileri ile evsel atık bertaraf ücretleri de alınmaktadır. Hemşehrilerimiz emlak vergilerinin ilk taksitini ödemek için son günü beklememeli. Vergilerin son ödeme tarihine bırakılmadan ödenmesi veznelerde yaşanacak olan yoğunluktan dolayı mağdur olmamalarını sağlayacaktır. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum ” diye konuştu.