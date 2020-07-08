Altıeylül'den esnafa sıkı denetim

Önceki gün yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, dezenfektan ve tek kullanımlık ürünler bulundurulması, hijyenik şartlar oluşturulması ve masalar arasında 1,5 metre mesafe konulmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması, metrekareye göre kişi sayısının alınması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilgili genelgeler ve bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Salgının yayılmasına engel olmak için ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Avcı şunları kaydetti: Halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirterek; "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Zabıta ekiplerimiz, kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçemizdeki iş yerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek, bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Normalleşme sürecini kurallara uyarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Normalleşme takviminin başlamasıyla uzun süredir kapalı olan işletmelerin sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermesi için Altıeylül Belediyesi olarak gerekli tüm desteği sağladık. Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen ve 1 Haziran itibarıyla kontrollü olarak yeniden müşteri kabul etmeye başlayan lokanta, restoran, pastane, kafe ve kahvehanelerde zabıta ekiplerimizce yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek için sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kuralları denetliyoruz." dedi.

Korona virüs tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar denetimlerin rutin olarak devam edeceğini vurgulayan Avcı, işletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde genel anlamda herhangi bir soruna rastlanmadığını aktardı. Avcı, işletmecilere kurallara uydukları için teşekkür ederek, "Altıeylül Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Bu zor zamanların en kısa sürede geride kalmasını ve eski günlerimize dönmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.