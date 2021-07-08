Altıeylül'den Hasan Basri Çantay'a büyük vefa

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulunarak Cemiyet Başkanı Ramazan Demir'e vefatının 50. yılında Hasan Basri Çantay için Altıeylül Belediyesi tarafından basımı üstlenilen 2 ciltlik eseri hediye etti.

Altıeylül'de kıymetli şahsiyetlere değer veriliyor

Balıkesir'in TBBM 1. Milletvekili, yazar, şair, gazeteci, Kuvâ-yi Milliyeci, İslam Âlimi ve fikir adamı olarak Hasan Basri Çantay, Balıkesir'in ve tüm Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biriydi. Balıkesir'e ve tüm Türkiye'ye değer katan kıymetli şahsiyetlere verdiği değer ile bildiğimiz Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu'nda kıymetli akademisyenlerce sunulan bildirilerden oluşan çok kıymetli 2 ciltlik bir eserin basımını üstlenerek tarihimizde önemli bir yere sahip olan Hasan Basri Çantay'a verdiği değeri göstermiş oldu.

Başkan Avcı “Üzerimize düşen görevi sürdürmeye devam edeceğiz”

Altıeylül Belediyesi'nin basımını üstlendiği ve 2 ciltten oluşan “Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay” isimli bu kıymetli eser, 8 bölümden oluşuyor. Hasan Basri Çantay'ın dini kimliği, İslam anlayışı, Milli Mücadele'deki rolü, siyasi hayatı, sanat anlayışı, gazeteciliği, edebi kişiliği ve şair kimliği hakkında ayrıntıları bulabileceğimiz bu eserin basımını üstlenerek topluma kazandıran Altıeylül Belediyesi'nin Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine yaptığı ziyaret sırasında Başkan Ramazan Demir'e bu kıymetli eseri hediye etti. Böyle değerli bir eseri topluma kazandırmada köprü vazifesi gördükleri için mutlu olduklarını söyleyen Başkan Avcı “Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu sonrası değerli akademisyenlerce sunulan bildirilerden derlenen 2 ciltlik güzel bir eser hazırlandı. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak kitapların basımını üstlenip destek vererek Balıkesir'imizin kültür hayatına önemli bir katkı yaptığımız inancındayız. Bizler değerlerimizi ve bizlere değer katan kıymetli şahsiyetleri yaşatma hususunda üzerimize düşen görevi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.