Altıeylül'den Miniklere Çevre Eğitimi

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Canbey ve Çevre Mühendisi Murat Can tarafından Mini Kulüp Anaokulu öğrencilerine ‘Çevre ve Sıfır Atık' eğitimi verildi.

Ambalaj atıkları ve geri dönüştürülebilir atıklar hakkında görsel ve işitsel olarak eğitim verilen çocuklara çevre kirliliği ve küresel ısınmanın zararları anlatıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Canbey, talep üzerine Mini Kulüp Anaokulu'nda çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi. Çevre eğitimi hakkında bilgiler veren Canbey şunları söyledi; “Çevre ve Sıfır Atık projesi oldukça önemli bir konu. İşimiz gereği ilçemiz genelinde her alanda temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir gelecek için sadece bizim çabamız yeterli değil. Vatandaşımızın da bu konuda hassas olması, özellikle çocukluktan bu bilince sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda Mini Kulüp Anaokulu idarecilerini kutluyorum. Bizden çevre eğitimi talep ettiler, bizler de seve seve bu eğitimi vermeyi kabul ettik. Minik yavrularımıza onların anlayabileceği ve akıllarında kalacak şekilde görsel ve işitsel sunumlarla çevre eğitimi verdik. Günlük yaşamlarında kullandıkları yiyecek içecek ve eşyaların ambalajlarından nasıl fayda sağlanacağını, nasıl yeniden kullanıma kazandırılacağını anlattık. Geri dönüşü olmayan atıkların çevreye ve dünyaya verdiği zarardan bahsederken küresel ısınma konusuna değindik. Gelecekte dünyayı bekleyen çevre kirliliği ve alınacak önlemleri anlatarak çocuklarımıza çevre bilinci edindirmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde pazar yeri gibi vatandaşın yoğunlukta olduğu alanlarda ‘Çevre ve Sıfır Atık' konusuyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere stantlar açacağız. Daha temiz bir çevre için, çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak için bu bilinci yerleştirmeye gayret edeceğiz.” dedi.

Mini Kulüp Anaokulu'nda Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ambalaj atıkları ve geri dönüştürebilir atıklar konuları anlatılırken, Anaokuluna geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Çocukların büyük bir dikkatle eğitimi dinledikleri gözlenirken, konuya olan ilgi ve alakalarıyla, karşılıklı soru cevap şeklinde eğitime dâhil oldular.