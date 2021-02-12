Altıeylül'ün sahadaki yüzü Fen işleri

Gece-gündüz, merkez-kırsal ve 7/24 sahada olan Fen İşleri Müdürlüğü daha yaşanabilir bir Altıeylül için çalışıyor.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 7/24 esasına göre çalışarak sürdürdüğü faaliyetler kapsamında Altıeylül'ün çehresini değiştiriyor. Altıeylül İlçesi'nin altyapı çalışmalarında büyük öneme sahip olan Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar ile vatandaşların sıkıntılarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyor. Olası doğa şartları ve yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçebilmek adına hava tahminleri başta olmak üzere birçok veriyi işleyerek ekiplerin doğru zamanda doğru yerde; yerinde ve anında müdahale edebilmesi için koordineli bir ekip çalışması yürütülüyor.

Başkan Avcı “Altıeylül'ün her karışında alın teri bulunuyor”

Fen İşleri Müdürlüğü son olarak Gökköy, Kutludüğün, Cinge, Balıklı, Taşköy, Türkali, Ovaköy, Yıldız, Karamanköy, 2. Gündoğan ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri başta olmak üzere; parke taşı döşeme işlemleri, yol iyileştirme çalışmaları, park yapımı, kilit parke taşı tamiratı ve asfalt yama işlemleri gibi çalışmaları ile Altıeylül'ün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. Altıeylül'ün sahadaki yüzü olan müdürlükler arasında Fen İşleri Müdürlüğü'nün başı çektiğini dile getiren Başkan Avcı “Fen İşleri Müdürlüğü merkez ya da kırsal mahallelerde belki de en çok görebileceğiniz müdürlükler arasında yer alıyor. Hava şartları ne olursa olsun ekiplerimiz canla başla mücadele ederek ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın ayağına taş değmesin diye 7/24 vardiya usulü çalışan ekiplerimizin Altıeylül'ün her karışında alın teri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ona bağlı tüm ekipler gecesini gündüzüne katarak insanüstü bir performans sergiliyorlar. Bu çalışmalar neticesinde aldığımız geri bildirimler de bizleri daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Altıeylül sakinlerinin huzuru ve daha yaşanabilir bir Altıeylül için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.