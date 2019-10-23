Altınoluk MYO'lu öğrenciler kaliteli doğal sirkeyi bilimsel yönden araştırıyor

Öğrenciler ayrıca farklı yöntemlerle doğal sirke yapan kişilerin ve firmaların sirke yapım yöntemlerini de uygulamalı olarak öğrenerek; bilimsel yöntemlerle hazırlanmış en doğal sirkeyi ortaya koymayı ve bunu kayıt altına almayı hedefliyorlar.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, araştırma kapsamında; öğrencilerle 20 den fazla tıbbi bitki ile doğal ve kaliteli sirke üzerinde çalışıldığını belirterek; yıl sonuna doğru öğrenciler tarafından farklı yöntemlerle yapılmış doğal sirkelerin sergileneceği ve çeşitli söyleşi ve bildirilerin olacağı Altınoluk MYO I. Tıbbi Sirke Şenliği Festivali adı altında bir etkinliğin yapılacağını ve bu etkinliğin üniversitelerde ilk defa Altınoluk MYO' da gerçekleşeceğini ifade etti.