Altınova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı tam not aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Cihan Yorgun Ortaokulu'nda açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı ilgiyle gezildi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı fuar, ziyaret edenlerden tam not aldı.

Fuar'ın açılışında konuşan Okul Müdürü Atiye Duran; öğrencilerinin ufuklarını daha da genişleterek bilim yolunda emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak adına Tübitak'ın desteğiyle hazırladıkları fuarda 25 projenin yer aldığını söyledi. Söz konusu projelerin 15'inin araştırma, 3'ünün inceleme ve 7'sinin de tasarım projeleri olduğunu kaydeden Duran, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin gayretleri ile hazırlanan bu projelerin ileride bilim ve teknik alanında yeni buluşlara kapı aralaması en büyük temennimizdir” diye konuştu.

Altınova Cihan Yorgun Ortaokulu bahçesindeki halı saha içinde kurulan stantların açılışını Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır; Okul Müdürü Atiye Duran'a yaptırdı.

Kaymakam Görgülüarslan ile İlçe Eğitim Müdürü tüm stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldıktan sonra davetlilere Okul Aile Birliği ve yönetimince hazırlanan ikramlar sunuldu.