Altınova'nın tarihi Kadı Camii'nde son viraj

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ethem Vardı ve Belediye Fen İşleri Müdürü Güney Ulus'tan oluşan heyet restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan tarihi Kadı Camii'nde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan “Altınova Kadı Cami Koruma ve Çevre Düzenlemesi” projesinde artık detaylara gelindiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çalışmaların Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle takip edildiğini hatırlattı. Restorasyon çalışmalarında gelinen son durumu yerinde görmek amacıyla Kaymakam Görgülüaslan ile birlikte Kadı Camii'nde incelemelerde bulunan Başkan Ergin, Kadı Camii'ne çok değerli bir mimari eser olarak sahip çıkıldığını ve gelecek kuşaklara emanet edileceğini söyledi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan öncülüğünde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle caminin yeniden ayağa kaldırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Ergin, “Yapımı 1300'lü yıllara dayanan ve her dönemde çeşitli mimari düzenlemeler geçiren caminin minaresinde geçtiğimiz yıllarda geniş çapta çatlakların oluşmasının ardından camiyi ayağa kaldırmak için gerekli girişimlerde bulunulmuştu. Restorasyon, restitüsyon projelerinin kuruldan onay almasının ardından çalışmalara zaman kaybedilmeden başlanmıştı. Projenin tamamlanmasında artık adım adım sona doğru yaklaşıyoruz” dedi.