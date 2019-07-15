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Alzheimer hastası kadın 4 gündür bulunamadı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden alzheimer hastası kadın, kaybolduğu cuma gününden bugüne dek bulunamadı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yağcılar kırsal mahallesine misafir olarak giden alzheimer hastası kadın, kaybolduğu cuma gününden bugüne dek bulunamadı.


Sakarya Adapazarı'nda ikamet eden ve Bigadiç'in Yağcılar kırsal mahallesinde bulunan dünürünün yanına misafir olarak gelen 76 yaşındaki Sevim Güler cuma günü kayboldu. Kayıp bilgisi üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve köylü vatandaşların aramasına rağmen hasta kadına bugüne kadar ulaşılamadı. Jandarma, AFAD ve köylülerin cuma günü başlayan aramaları, jandarma iz köpekleri ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğünden getirilen drone ile devam ediyor. Görgü tanıklarının kaybolan alzheimer hastası kadını cuma günü saat 06.00 saatlerinde Yağcılar Mahallesi'nden Dursunbey istikametine doğru yürürken gördüğü beyanı üzerine aramaların yol boyunca bulunan mahalle ve arazilerde devam ettiği öğrenildi. Arama ve kurtarma ekipleri arazilerin yanı sıra köy içinde bulunan eski ve terk edilmiş evlerde de arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmalarının kayıp Sevim Güler bulununcaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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