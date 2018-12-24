Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan "Hedef 2023: 1 Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında, Erdek ilçesinde Amatör Denizci Belgesi sınavı yapıldı.

Erdek Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen kursun ardından sınav yapılırken, sınava 250 kişi katıldı. Bandırma Liman Başkanlığında görevli İlkan Taşkaya, tarafından verilen kurs öncesi yapılan açıklamada, Amatör Denizci Belgesinin 24 metreye kadar ticari faaliyette bulunmayan özel teknelerin kullanılması için gerekli olduğu duyuruldu. Konuşmanın ardından sınav öncesinde, Bandırma Liman Başkanlığında görevli İlkan Taşkaya tarafından katılımcılara eğitim verildi. Verilen eğitimin ardından kursiyerler ‘Amatör Denizcilik Belgesi' almak sınava girdi