Amatör Liglerde gruplar belli oldu

Amatör Küme'de grup kuraları çekildi.

Balıkesir Süper Amatör Ligi A ve B Grupları ile 1. Amatör Küme Merkez A ve B, Körfez ve Marmara Grupları'nın grup kuraları ile fikstürleri çekildi.

Altın Otel'de gerçekleşen toplantıda konuşan Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. 2019-2020 sezonunun Süper Amatör Lig'de 11 ve 10 takımlı olmak üzere 2 takımda oynanacağını belirten Mengüç, 2020-2021 sezonunda ise Süper Amatör Lig'in 12'şerli 2 grupta oynanacağını duyurdu. Yapılan konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Çekilen kura sonucunda 1.Amatör Küme ile Süper Amatör Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:

1. Amatör Küme Marmara Grubu: Bandırma 100.Yılspor, Bostancıspor, Hasanbeyspor, Manyas Belediyespor, Paşaçiftlikspor, Sanayispor, Sarıköyspor, Tayfunspor, Tuzakçıspor, 600 Evlerspor

1.Amatör Küme Körfez Grubu: Adaspor, Akçay Sarıkızspor, Barbaros Sefaspor, Bostancı 2017, Hamdibey Kayaspor, Körfez Eğitim Gelişimspor, Küçükşapçıspor, Yeni Esnafspor, 2008 Yeni Mahallespor, Yeni Kızılkeçilispor

1. Amatör Küme Merkez A Grubu: Yakupköyspor, Karamanköyspor, Karesibeyi Vicdaniyespor, Mahmudiyespor, Şabanlarspor, İvrindi Belediyespor, Halalcaspor, Babaköyspor, Tatlıpınarspor

1. Amatör Küme Merkez B Grubu: Yenicespor, Ayşebacı Fatihspor, Çakallarspor, Kepsut Belediyespor, Pamukçu Belediyespor, Nergizspor, Hotaşlar Birlikspor, Etiborspor, Ceylanspor

Süper Amatör Lig A (Körfez) Grubu: Altınovaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Burhaniye Belediyespor, Dursunbey Belediyespor, Gömeç Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor, Sakaryaspor, Savaştepe Belediyespor, Uğur Grup Çayırhisarspor, 1966 Edremitspor

Süper Amatör Lig B (Marmara) Grubu: Balya Belediyespor, Erdekspor, Etispor, Gaziosmanpaşaspor, Gönen Karşıyakaspor, Marmara Adalar Belediyespor, Reşadiyespor, Susurlukspor, Sındırgı Belediyespor, Yeni Sanayispor