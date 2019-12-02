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Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor

Hafta sonu Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri’nde oynanan Gaziosmanpaşaspor-Etispor maçında, Etisporlu Hüseyin Pala başına aldığı darbeyle sakatlandı.

Hafta sonu Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Gaziosmanpaşaspor-Etispor maçında, Etisporlu Hüseyin Pala başına aldığı darbeyle sakatlandı. Tesiste ambulans bulunmaması nedeniyle oyuncu, dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi.


Balıkesir'de oynanan Amatör Küme maçlarında ambulans sorunu sürüyor. Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Gaziosmanpaşaspor - Etispor maçında, Etisporlu Hüseyin Pala başına aldığı darbeyle sakatlandı. Tesiste ambulans bulunmaması nedeniyle sakatlanan oyuncu dakikalarca ambulansın gelmesini bekledi. Yönetici ve saha görevlilerin çabası sonrası 112 acil servisinden çağrılan ambulans, 15-20 dakika sonra stada ulaştı. Balıkesir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç futbolcu, çekilen tomografi ve yapılan muayeneler sonrası sağlık durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi.

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