Ambulans helikopter 18 günlük Eymen için havalandı

Balıkesir'de dünyaya gelen ve böbrek yetmezliği ile mücadele veren 18 günlük Eymen bebek, hava ambulansı ile İstanbul'a nakledildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 18 günlük Eymen Çakan hava ambulansı ile İstanbul'a nakledildi. Prerenal ABY teşhisi konulan bebek, çocuk nefroloji yan dal uzman ihtiyacı sebebi dolayısı ile 9. Ana Jet Üssü'ne gelen ambulans helikopter ile İstanbul Özel Reyap Hastanesi'ne nakledildi.