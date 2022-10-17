Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Bandırma-Çanakkale otoyolu üzerinde olan hastane kavşağında meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı. Hasta taşıyan ambulans ile Kadir B. (42) yönetimindeki otomobil kazaya karışırken, otomobilde bulunan Sinan G. (59), Filiz Ş. (13) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.