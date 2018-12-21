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Ambulansı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde görev sırasında çamura saplanan ambulansı itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görev sırasında çamura saplanan ambulansı itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Taylıeli Mahallesinde kırsalında vakaya giden ambulans toprak yolda manevra yaparken çamura saplandı. Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı vinç donanımı bulunan bir arazi aracı ile ambulans yapılan çalışma ile kurtarıldı.

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