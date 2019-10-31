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Anaokulu öğrencileri ağaç dikti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Ana Okulu öğrencileri fidan dikti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ana Okulu öğrencileri fidan dikti.


Okul Müdürü Fatma Serim ve öğretmenleri Eda Duymaz'ın öncülüğünde kırsal Dutluca mahallesine giden minikler, orman görevlileri ve velilerinin de desteği ile onarca fidanı toprakla buluşturdu.


Anaokulu öğrencileri ellerinde “Her çocuk bir fidan” yazılı pankartlarla ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca mahallesine giderken, 18 öğrenci büyük mutluluk yaşadı.


150 adet fidanı toprakla buluşturan öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi. Minik öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Fatma Serim, “Bu gün burada hatıra ormanı oluşturduk. Öğrencilerle birlikte unutulmaz bir gün yaşadık. Orman görevlileri ve velilerde de bize destek oldu. Doğaya en güzel hediye ağaç dikmektir diyoruz. Destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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