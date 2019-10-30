İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anaokulu öğrencileri İtfaiyecileri ziyaret etti

Balıkesir’in Karesi ilçesinde eğitim veren Şehit Mesut Yağan Anaokulu’nun minik öğrencileri itfaiyeci amcalarını ziyaret ettiler.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde eğitim veren Şehit Mesut Yağan Anaokulu'nun minik öğrencileri itfaiyeci amcalarını ziyaret ettiler.


Şehit Mesut Yağan Anaokulu'nun küçük öğrencileri okulda öğretilen yangın ve itfaiye derslerini öğretmenleri eşiliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, itfaiye hakkında bilgi aldılar. Minik öğrenciler itfaiyeci amcaları ile birlikte yangın tatbikatı yaparak, yanan ateşi söndürerek, itfaiye aracına bindiler. Minik yürekler 1 günlük itfaiye eri olmanın mutluluğunu yaşadılar. Şehit Mesut Yağan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve itfaiye erleri yangın merkezi önünde fotoğraf çektirerek günü sonlandırdılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.