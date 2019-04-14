Anaokulu öğrencileri projelerini sergiledi

Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi kapsamında Erdek ilçesinde bulunan Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu öğrencileri Bilim ve Deney Şenliği düzenledi.

Erdek Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulunda Bilim ve Deney şenliği düzenlendi. Minik öğrenciler çeşitli deneyler ile hem bilimi keşfetti hem de kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aradılar. Anaokullu miniklerin küçük yaşlarına rağmen yaptıkları deneyler dikkat çekti. Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu Müdürü Gülşah Şenol Adin proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adin konuşmasında “ Okulumuzda çocuklarımızın bilime olan farkındalıklarını arttırmayı onlara farklı beceriler ve bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz. Okul öncesinden başlayarak tüm toplumda bilim kültürünün yaygınlaşmasını amaçlamaktayız” dedi.

Bilim ve Deney Şenliğine Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Okul Müdürleri Ebru Yıldız, Mehmet Ali Büyüktaş, Muzaffer Gürer Ortaokul Müdür Yardımcısı Tamer Taşçı, Ali Kafes ve Bengi Proje Koordinatörü Mesut Gökdeniz katıldı.